Stuttgarter Fraunhofer-Institute öffnen ihre Türen anlässlich des Wissenschaftsfestivals 2024

Wissenschaftsfestival zum dritten Mal in Stuttgart

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Landeshauptstadt Stuttgart das Wissenschaftsfestival, an dem sich die fünf Stuttgarter Fraunhofer-Institute sowie der Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus S-TEC beteiligen. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, die vielfältigen Forschungsthemen in Form von über 20 Exponaten hautnah und spielerisch zu entdecken. »Wir freuen uns, allen Interessierten ein vielfältiges Programm anzubieten. Lernen Sie Fraunhofer kennen, kommen Sie mit unseren Forscherinnen und Forschern ins Gespräch und lassen Sie sich von unseren innovativen, nachhaltigen Lösungen sowie spannenden Forschungsprojekten begeistern«, so Prof. Dr. Philip Leistner, Vorsitzender des Institutsleiterrats.

Vielfalt der Forschungsthemen entdecken

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA präsentiert u. a. ein biointelligentes Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff aus Frucht- und Molkereiabfällen mithilfe von Purpurbakterien. Im Umwandlungsprozess wird klimaschädliches CO 2 abgeschieden und langfristig gespeichert. Gleichzeitig entstehen hochwertige Stoffe wie Carotinoide, die wiederum die Lebensmittel- und Pharmaindustrie in ihren Produktionsprozessen nutzen können.



Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP stellt als eines von mehreren Exponaten die »Wilde Klimawand« vor: Die innovative Grünfassade fördert die Biodiversität und dient der Anpassung an den Klimawandel. Auf knapp 200 Quadratmetern kombiniert die Wand mehr als 6500 Pflanzen mit über 75 regionalen Arten sowie zahlreichen Habitatstrukturen und Versteckmöglichkeiten für die heimische Fauna. In einem Inputvortrag vor Ort lernen Besucherinnen und Besucher die Hintergründe zur Konstruktion sowie die Potenziale zur Förderung der Biodiversität und des klimawandelangepassten Bauens in der Vertikalen kennen.

Mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt sich das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, indem es beispielsweise das Exponat »KI-Studios: Künstliche Intelligenz im Job: Erleben. Begreifen. Mitgestalten.« zeigt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort erklären praxisnah, wie Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. In den KI-Studios in Stuttgart finden sich interaktive Demonstratoren, die der interessierten Öffentlichkeit KI-Anwendungen aus verschiedenen Branchen anschaulich näherbringen. Besucherinnen und Besucher erfahren etwa, wie KI schon heute unsere Arbeitswelt beeinflusst und was mit ihr zukünftig möglich ist.

Das Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB informiert u. a. über Bürgercafés in der Stadt Stuttgart, die im Rahmen eines partizipativen Projekts umgesetzt wurden. Das Projekt hatte zum Ziel, Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme an Klimaentscheidungen zu ermöglichen. Im Jahr 2023 erarbeiteten 61 zufällig ausgewählte Personen Empfehlungen für den Gemeinderat zum Klimaschutz. In den anschließenden Bürgercafés kamen Mitglieder des Bürgerrats Klima, Initiatorinnen und Initiatoren von Klimaprojekten sowie Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Stadtteilen zusammen. Gemeinsam entwickelten sie konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz in ihren Bezirken.

»InBiRa« lautet der Titel eines Exponats des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Die Abkürzung steht für »Insektenbioraffinerie«, in der Bioabfälle und organische Restströme im Sinne der Bioökonomie in neue hochwertige Produkte umgewandelt werden. Auch Abwasser wird am IGB nicht nur gereinigt, sondern dank Rückgewinnungsverfahren als Wertstoffquelle erschlossen. Zudem ist das Institut auch im Gesundheitsbereich tätig – etwa mit der Entwicklung Virus-basierter Therapien. Im Rahmen von Führungen stellen die Fachleute des IGB ihre spannenden Forschungsthemen und deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten vor.

Forschen und Entdecken: ein Tag auf dem Fraunhofer-Campus

Diese und viele weitere Einrichtungen, Labore sowie Versuchsfelder des Fraunhofer-Institutszentrums Stuttgart mit insgesamt fünf Instituten und über 1.800 Mitarbeitenden werden im Rahmen des Wissenschaftsfestivals 2024 ihre Pforten öffnen und spannende Einblicke gewähren. An einem Infostand können sich Interessierte zudem über Karrieremöglichkeiten bei den Stuttgarter Fraunhofer Instituten informieren. Eingeladen sind alle, die angewandte Forschung in vielen unterschiedlichen Facetten einen Tag lang erleben möchten.

Einen Einblick in das abwechslungsreiche Programm finden Sie hier:

https://www.stuttgart.fraunhofer.de/de/Veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer--nachhaltig-leben-mit-fraunhofer-/programm.html



Weitere Fraunhofer-Angebote im Rahmen des Wissenschaftsfestivals



Neben dem Tag der offenen Tür sind die Stuttgarter Fraunhofer-Institute mit weiteren Informations- und Mitmachangeboten auf dem Wissenschaftsfestival vertreten:

11. Oktober 2024 | Stuttgarter Marktplatz | 13 bis 19 Uhr: Künstliche Intelligenz im Job

Das KI‐Infomobil des Projekts »KI‐Studios« lädt dazu ein Künstliche Intelligenz zu erleben. Das Projektteam vom Fraunhofer IAO und dem IAT der Universität Stuttgart zeigt anhand von interaktiven Demonstratoren Einsatzbereiche Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz.

Zum Termin

11. Oktober 2024 | Stuttgarter Marktplatz | 14 bis 18 Uhr: MINTX – Die MINT Experience im Herzen Stuttgarts

In Kooperation mit dem makeMINTcool-Cluster Stuttgart präsentieren Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen spannende Experimente und Innovationen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mit dabei ist auch das Leistungszentrum Mass Personalization (LZMP), einem Forschungsverbund von Fraunhofer, der Universität Stuttgart sowie zahlreichen Industriepartnern.

Zum Termin

16. Oktober 2024 | Marktplatz Wissenschaft im Stuttgarter Rathaus | 9 bis 16 Uhr: Science Day

Beim Science Day für Stuttgarter Schulen können Schülerinnen und Schüler erleben, wie organische Abfälle in wertvollen Dünger umgewandelt werden. Das Fraunhofer IPA demonstriert im »Wurmcafé« mithilfe von lebenden Kompostwürmern Aspekte der Biointelligenz.

Zum Termin

16. Oktober 2024 | VHS am Rotebühlplatz | 18 bis 20 Uhr: Angewandte Forschung im urbanen Raum

Unter dem Titel »Fraunhofer in Stuttgart – Angewandte Forschung im urbanen Raum« stellen sich die Stuttgarter Fraunhofer-Institute vor und zeigen anhand von konkreten Forschungsprojekten, was Fraunhofer für Stuttgart leistet.

Zum Termin