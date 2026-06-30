Hyperlokale Lebensmittelproduktion für den Fraunhofer-Campus

S-CTH: Innovationsplattform für klimaneutrale Technologien auf dem Campus

Mit dem Projekt »Stuttgart Climate Tech Hub (S-CTH)« entsteht am Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart eine innovative Multi-Projekt-Plattform sowie ein modulares und regulatorisches Testfeld für klimaneutrale Technologien, nachhaltige Transformation und Co-Innovation zwischen Forschung und Wirtschaft. Alle fünf ansässigen Fraunhofer- Institute, das Fraunhofer IAO, Fraunhofer IBP, Fraunhofer IGB, Fraunhofer IPA und Fraunhofer IRB sind beteiligt. Das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit über vier Millionen Euro bis Ende 2027.

Unternehmen als Schlüsselakteure für weitere Vorhaben

Interessierte Unternehmen können Teil des wachsenden Partnernetzwerks rund um die Climate Tech Hub Initiative werden und sich mit eigenen Demonstratoren, Technologien oder Forschungsfragen initiativ einbringen. Der S-CTH bietet dafür die notwendige und offene Infrastruktur sowie wissenschaftliche Expertise von fünf Fraunhofer-Instituten am Campus für die Vorhaben. Der S-CTH schafft damit eine besondere Forschungs- und Erprobungsumgebung, in der innovative Ideen zu Klima- und Resilienztechnologien für zahlreiche Liegenschaften und Unternehmensstandorte entstehen, getestet, skaliert und zur Marktreife weiterentwickelt werden können.