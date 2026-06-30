S-CTH: Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart testet gemeinsam mit Kleinblatt und Fungi Feeds Pilzcontainer als Baustein für Lebensmittelversorgung der Zukunft

Hyperlokale Lebensmittelproduktion für den Fraunhofer-Campus

Presseinformation /

Zwölf Meter langer Pilzcontainer für den Fraunhofer-Campus: Seit Juni testet das Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart im Rahmen des »Stuttgart Climate Tech Hub« gemeinsam mit Kleinblatt und Fungi Feeds, wie Lebensmittel künftig lokal, ressourcenschonend und wetterunabhängig produziert werden können.

Container mit Aufschrift „Fungi Feeds – Natürlich aus Pilzen“ hängt an Kranseilen in der Luft; klarer Himmel und Kranausleger im Hintergrund.
© Fraunhofer IAO