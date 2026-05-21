Fraunhofer öffnet Türen beim Stuttgarter Wissenschaftsfestival

Zum vierten Mal findet von 26. Juni bis 5. Juli 2026 das Wissenschaftsfestival der Stadt Stuttgart statt. Die fünf Fraunhofer-Institute auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen sind wieder mit dabei und öffnen am Samstag, 27. Juni 2026, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und zeigen Forschung zum Anfassen und Ausprobieren. Die interaktiven Exponate veranschaulichen, welche Möglichkeiten Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Biofabrikation und nachhaltiges Bauen eröffnen und wie diese unseren Alltag verändern. Es gibt Führungen zur vollen und halben Stunde, Besucherinnen und Besucher können sich spontan vor Ort entscheiden oder einfach fortlaufende Kurz-Demos anschauen.

Die Highlights in Kürze:

Fraunhofer IAO : In den KI-Studios zeigen die Forschenden, wie KI-Anwendungen wie Bildgeneratoren, Musiktools oder Recherchemodelle den Arbeitsalltag unterstützen können. Mit dem Avatar von Joseph von Fraunhofer können Besuchende in verschiedenen Sprachen kommunizieren und wir tauchen in virtuelle Welten ein und führen spannende Experimente mit Quantensensoren durch.

: In den KI-Studios zeigen die Forschenden, wie KI-Anwendungen wie Bildgeneratoren, Musiktools oder Recherchemodelle den Arbeitsalltag unterstützen können. Mit dem Avatar von Joseph von Fraunhofer können Besuchende in verschiedenen Sprachen kommunizieren und wir tauchen in virtuelle Welten ein und führen spannende Experimente mit Quantensensoren durch. Fraunhofer IGB : Hier arbeiten Forschende des Fraunhofer IGB und der Universität Stuttgart gemeinsam an Herstellungsverfahren für biologische Produkte und Gewebe, z. B. aus dem 3D-Drucker. In der Medizin können solche Materialien etwa in Testsystemen als Alternative zum Tierversuch oder als Ersatz für erkranktes Gewebe zum Einsatz kommen. Die Forschenden gewähren zeigen, wie diese innovativen Gewebe hergestellt werden.

: Hier arbeiten Forschende des Fraunhofer IGB und der Universität Stuttgart gemeinsam an Herstellungsverfahren für biologische Produkte und Gewebe, z. B. aus dem 3D-Drucker. In der Medizin können solche Materialien etwa in Testsystemen als Alternative zum Tierversuch oder als Ersatz für erkranktes Gewebe zum Einsatz kommen. Die Forschenden gewähren zeigen, wie diese innovativen Gewebe hergestellt werden. Fraunhofer IPA : Wie können Roboter den Menschen in Zukunft unterstützten? In der Modellfabrik des Fraunhofer IPA erwarten die Besucherinnen und Besucher humanoide Roboter und Exoskelette. Hier kann man live erleben, wie die Produktion von morgen aussieht.

: Wie können Roboter den Menschen in Zukunft unterstützten? In der Modellfabrik des Fraunhofer IPA erwarten die Besucherinnen und Besucher humanoide Roboter und Exoskelette. Hier kann man live erleben, wie die Produktion von morgen aussieht. Fraunhofer IRB : Direkt neben dem Infostand können Interessierte interaktive Mixed- und Virtual-Reality-Trainingsszenarien testen und sich über datenschutzkonforme KI-Modelle (»Private AI«) informieren.

: Direkt neben dem Infostand können Interessierte interaktive Mixed- und Virtual-Reality-Trainingsszenarien testen und sich über datenschutzkonforme KI-Modelle (»Private AI«) informieren. Fraunhofer IBP: Mit anschaulichen Demonstratoren zur Bauphysik zeigen die Forschenden des Fraunhofer IBP, wie wir umweltfreundlicher bauen können.

Mobilität von morgen können die Besucherinnen und Besucher mit dem autonomen Shuttle »BumbleB« live erleben. Er verkehrt am Tag der offenen Tür auf dem Fraunhofer-Campus kostenlos. »BumbleB« ist Teil eines Forschungsprojekts mit dem Ziel, den flächendeckenden Einsatz autonomer Kleinbusse im ÖPNV in Deutschland voranzutreiben.

Der Tag der offenen Tür ist Teil des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals, das vom 26. Juni bis 5. Juli 2026 unter den Schwerpunkten »MINT inside« und »Medizin der Zukunft« stattfindet. Veranstaltungsort für den Tag der offenen Tür ist das Fraunhofer-Institutszentrum in Stuttgart-Vaihingen.